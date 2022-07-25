СК: утонувший в Рыбновском районе мужчина пытался переплыть Оку

Трагедия произошла в воскресенье, 24 июля.

Утонувший в Рыбновском районе мужчина пытался переплыть Оку. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В воскресенье, 24 июля, мужчина 1981 года рождения отправился вместе с женой на берег Оки. Он попытался переплыть реку от одного берега до противоположного, но на середине пути исчез из вида. Выпивал мужчина перед этим или нет, неизвестно.

Следователи проводят проверку по поводу гибели мужчины.

Напомним, труп из Оки достали 25 июля в селе Костино.