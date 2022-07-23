В Шиловском районе пропал 64-летний мужчина
В поселке Лесном Шиловского района пропал мужчина 1958 года рождения. Сергей Георгиевич Алпатов разыскивается с 23 июля, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В поселке Лесном Шиловского района пропал мужчина 1958 года рождения. Сергей Георгиевич Алпатов разыскивается с 23 июля, сообщают волонтеры
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.
Нуждается в медицинской помощи.
О местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: