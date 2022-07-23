В Рязани задержали пьяного мужчину, сбежавшего от административного надзора

В Рязани патрульные полицейские задержали нарушителя наложенных судом ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали нарушителя наложенных судом ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования территории Московского района полицейские на улице Молодцова заметили мужчину, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители приняли решение привлечь его к административной ответственности.

В ходе проверки по информационным базам установили, что 29-летний рязанец находится под административным надзором, но не выполняет наложенные на него ограничения. Мужчину доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении наложенных судом ограничений.