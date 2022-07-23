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В Геленджике на пляже скончалась туристка
В Геленджике на пляже умерла женщина. Следователи проводят проверку по факту смерти туристки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Геленджике на пляже умерла женщина. Следователи проводят проверку по факту смерти туристки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев, женщина потеряла сознание и упала. К ней на помощь подбежал спасатель и попытался оказать первую помощь. На место прибыла бригада медиков. Однако спасти туристку не смогли.

Как сообщает телеграм-канал «Криминальный Геленджик», женщина задела провод, и ее ударило током.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.