В Геленджике на пляже скончалась туристка

В Геленджике на пляже умерла женщина. Следователи проводят проверку по факту смерти туристки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Геленджике на пляже умерла женщина. Следователи проводят проверку по факту смерти туристки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев, женщина потеряла сознание и упала. К ней на помощь подбежал спасатель и попытался оказать первую помощь. На место прибыла бригада медиков. Однако спасти туристку не смогли.

Как сообщает телеграм-канал «Криминальный Геленджик», женщина задела провод, и ее ударило током.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.