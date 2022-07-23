В центре Рязани появился еще один «ниагарский водопад»
Лестницу, по которой стекает поток воды, заметили на улице Маяковского после сильного дождя в субботу, 23 июля. Видео снято возле стадиона «Спартак».
Лестницу, по которой стекает поток воды, заметили на улице Маяковского после сильного дождя в субботу, 23 июля. Видео снято возле стадиона «Спартак».
Напомним, ранее в Рязани сняли, как поток воды стекает по лестнице, ведущей к пешеходному переходу на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Жители с иронией назвали это «ниагарским водопадом».
Днем 23 июля МЧС выпустило метеопредупреждение. На территории региона до конца суток местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с.