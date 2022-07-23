Рязанцам представили проект нового кафе на месте «Снежинки»
Рязанцам показали, что построят на месте снесенного кафе «Снежинка», известного многим поколениям горожан. По информации «Рязанских ведомостей», проект предполагает строительство нового заведения в другом облике.
Рязанцам показали, что построят на месте снесенного кафе «Снежинка», известного многим поколениям горожан. По информации
Архитектура будет перекликаться со стилем расположенного рядом здания рязанского политеха. На заборе вокруг стройплощадки разместили баннеры с изображением проекта. Новая «Снежинка» будет возведена в склоне холма, на котором стоит. Частично под землей расположится ее первый этаж с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. На месте прежнего кафе будет второй этаж. Предусмотрена и площадка для летней веранды.
Напомним, накануне рабочие снесли кафе «Снежинка» в центре Рязани.