Рязанцам представили проект нового кафе на месте «Снежинки»

Рязанцам показали, что построят на месте снесенного кафе «Снежинка», известного многим поколениям горожан. По информации «Рязанских ведомостей», проект предполагает строительство нового заведения в другом облике.

Рязанцам показали, что построят на месте снесенного кафе «Снежинка», известного многим поколениям горожан. По информации «Рязанских ведомостей» , проект предполагает строительство нового заведения в другом облике.

Архитектура будет перекликаться со стилем расположенного рядом здания рязанского политеха. На заборе вокруг стройплощадки разместили баннеры с изображением проекта. Новая «Снежинка» будет возведена в склоне холма, на котором стоит. Частично под землей расположится ее первый этаж с выходом на среднюю террасу променада Лыбедского бульвара. На месте прежнего кафе будет второй этаж. Предусмотрена и площадка для летней веранды.

Напомним, накануне рабочие снесли кафе «Снежинка» в центре Рязани.