Эксперт рассказал о ситуации в России с поставками запчастей для автомобилей

О дефиците автозапчастей на российском рынке рассказал агентству
Он отметил, что сейчас почти во всех автосервисах страны наблюдается дефицит комплектующих.
По его словам, параллельный импорт пока работает не в полную силу — в Россию попадает лишь 10-15% комплектующих, которые нужны на отечественном рынке. Из-за этого растет доля неоригинальных запчастей, в середине июля рост составил от 20 до 50%. Кроме того, наблюдается распространение б/у запчастей. По мнению специалиста, это негативно отразится на техническом состоянии автомобилей и безопасности на дорогах. Также вероятен и рост угонов авто для разбора на запчасти.
«Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», — заключил эксперт.
По мнению Иванского, в основном наблюдается нехватка деталей двигателей (65% из привычных объемов), моторных масел (50%), свечей зажигания (40%).
Таким образом, подытожил Иванский, вряд ли положение с наличием автозапчастей изменится до 2023 года.
«Кроме того, до конца 2022 года, скорее всего, цены на комплектующие снова вырастут. На самом деле, эта тенденция появилась еще в январе, до начала спецоперации, из-за того, что выросла стоимость логистических услуг, в том числе, из-за локдаунов в Китае», — сказал автоэксперт.