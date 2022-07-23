Эксперт рассказал о ситуации в России с поставками запчастей для автомобилей

О дефиците автозапчастей на российском рынке рассказал агентству «Прайм» руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. По его словам, ситуация до конца этого года существенно не улучшится.

О дефиците автозапчастей на российском рынке рассказал агентству «Прайм» руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. По его словам, ситуация до конца этого года существенно не улучшится.

Он отметил, что сейчас почти во всех автосервисах страны наблюдается дефицит комплектующих.

По его словам, параллельный импорт пока работает не в полную силу — в Россию попадает лишь 10-15% комплектующих, которые нужны на отечественном рынке. Из-за этого растет доля неоригинальных запчастей, в середине июля рост составил от 20 до 50%. Кроме того, наблюдается распространение б/у запчастей. По мнению специалиста, это негативно отразится на техническом состоянии автомобилей и безопасности на дорогах. Также вероятен и рост угонов авто для разбора на запчасти.

«Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», — заключил эксперт.

По мнению Иванского, в основном наблюдается нехватка деталей двигателей (65% из привычных объемов), моторных масел (50%), свечей зажигания (40%).

Таким образом, подытожил Иванский, вряд ли положение с наличием автозапчастей изменится до 2023 года.

«Кроме того, до конца 2022 года, скорее всего, цены на комплектующие снова вырастут. На самом деле, эта тенденция появилась еще в январе, до начала спецоперации, из-за того, что выросла стоимость логистических услуг, в том числе, из-за локдаунов в Китае», — сказал автоэксперт.