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В России снизят производство жевательной резинки Orbit из-за санкций
В компании Mars сообщили, что основной ингредиент для жвачки попал под санкции.

В России снизят производство жевательной резинки Orbit из-за санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Американская компания Mars сообщила, что резиновая основа для жвачки из синтетических полимеров попала под санкции Евросоюза. В связи с этим производство продукта в России снизят, а до конца года сократят ассортимент.

Собеседники издания в крупных сетях рассказали, что Mars не отгружает новые партии товара из-за проблем с ингридиентами и изменений в цепочке поставок.

Американская компания Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M's и другие. В России компания управляет десятью фабриками, жевательные резинки Orbit выпускаются на площадке в Санкт-Петербурге.