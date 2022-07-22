В России снизят производство жевательной резинки Orbit из-за санкций

В компании Mars сообщили, что основной ингредиент для жвачки попал под санкции.

В России снизят производство жевательной резинки Orbit из-за санкций. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на собственный источник.

Американская компания Mars сообщила, что резиновая основа для жвачки из синтетических полимеров попала под санкции Евросоюза. В связи с этим производство продукта в России снизят, а до конца года сократят ассортимент.

Собеседники издания в крупных сетях рассказали, что Mars не отгружает новые партии товара из-за проблем с ингридиентами и изменений в цепочке поставок.

Американская компания Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M's и другие. В России компания управляет десятью фабриками, жевательные резинки Orbit выпускаются на площадке в Санкт-Петербурге.