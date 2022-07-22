«Автоимпорт» проведет презентацию нового автомобиля Haval Dargo

Мероприятие пройдет в развлекательном комплексе «В некотором царстве» в воскресенье, 31 июля, в 16:00.

Группа компаний «Автоимпорт» проведет презентацию нового автомобиля Haval Dargo. Об этом сообщили в пресс-службе организации .

Мероприятие пройдет в развлекательном комплексе «В некотором царстве» в воскресенье, 31 июля, в 16:00.

Гостей праздника ждет презентация автомобиля Haval Dargo, проведение тест-драйвов, розыгрыши, фотозоны, а также развлекательная программа.

«Весь вечер вас будет радовать целая команда: диджей, фотограф, видеограф и, конечно, ведущий! А профессиональные менеджеры официального дилерского центра HAVAL подробно проконсультируют по каждой модели», — отметили организаторы.

Подробности по телефону: +7-4912-503-888. Официальный дилерский центр HAVAL-Автоимпорт находится по адресу: Московское шоссе, дом № 22Б.