Синоптики рассказали о погоде в августе в центральной России
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август порадует жителей центральной России солнцем и жаркими днями.
Россиянам рассказали о погоде в августе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил ведущий сотрудник погоды «Фобос» Евгений Тишковец,
По словам синоптика, август порадует жителей центральной России солнцем и жаркими днями.
«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — сказал Тишковец.