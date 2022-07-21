Синоптики рассказали о погоде в августе в центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август порадует жителей центральной России солнцем и жаркими днями.

Россиянам рассказали о погоде в августе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил ведущий сотрудник погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передали РИА Новости.

По словам синоптика, август порадует жителей центральной России солнцем и жаркими днями.

«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — сказал Тишковец.