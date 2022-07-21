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Песков назвал вбросом информацию иностранных СМИ о состоянии здоровья Путина
Он отметил, что у президента России со здоровьем все хорошо.

Песков назвал вбросом информацию иностранных СМИ о состоянии здоровья Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию иностранных изданий о якобы существующих проблемах у Владимира Путина. Он отметил, что у президента России со здоровьем все хорошо.

«Вы знаете, что и украинские информационные „специалисты“ в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные „утки“ насчет состояния здоровья президента. Это ни что иное, как „утки“. Мы об этом говорим», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что во время форума Агентства стратегических инициатив Путин извинился за свое покашливание. Он пояснил, что вернулся из поездки в Тегеран, где было очень жарко и работали кондиционеры. Дмитрий Песков также сообщил, что после визита в Тегеран испытывает проблемы с голосом.