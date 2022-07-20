Малков заявил, что платные места не решили проблему стихийной парковки в Рязани

«Мы выдавливаем транспорт из тех частей города, где вводит платные парковки. Людям негде запарковаться, либо это дорого, поэтому они на машине не ездят. Но если мы так делаем, то мы должны хотя бы общественный транспорт хотя бы обеспечить качественный. В моем понимании — платные парковки — это не только добро…», — заявил глава региона и поручил проработать будущее контракта с «Ростелекомом».

Павел Малков заявил, что платные места не решили проблему стихийной парковки в Рязани. Об этом врио губернатора заявил в среду, 20 июля, на заседании правительства.

Глава региона поручил мэру Елене Сорокиной отчитаться о том, сколько город зарабатывает на платных парковках. Сорокина пояснила, что в бюджет поступает только 10% от отплаты, а остальное получает оператор — «Ростелеком». С 2017 года сумма составила шесть млн рублей, еще около девяти млн рублей поступило в бюджет со штрафов.

Мэр заявила, что соглашение с оператором закончится в декабре 2023 года и все места и паркоматы станут собственностью города.

«У нас было понимание, что мы хотели этим добиться?» — поинтересовался Малков.

«В 2016 году хотели упорядочить стихийную парковку в центре. И за счет платы создать пул свободных мест для желающих припарковаться», — пояснила Сорокина.

«Тогда задача не решена — стихийная парковка никуда не делась… Мы выдавливаем транспорт из тех частей города, где вводим платные парковки. Людям негде запарковаться, либо это дорого, поэтому они на машине не ездят. Но если мы так делаем, то мы должны хотя бы общественный транспорт хотя бы обеспечить качественный. В моем понимании — платные парковки — это не только добро…

Для чего мы это делаем? Надо ответить на этот вопрос», — заявил глава региона и поручил проработать будущее контракта с «Ростелекомом». Также он поручил обеспечить новые парковки в тех местах, где много машин в городе.

«В центре непросто организовать дополнительные места, но парковки должны появиться», — подчеркнул Малков.