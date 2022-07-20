Кадыров заявил о планах по «демилитаризации» стран НАТО

По его словам, первой на очереди по «демилитаризации» находится Польша.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после взятия Киева на очереди будут остальные натовские страны. Об этом во вторник, 19 июля, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, первой на очереди по «демилитаризации» находится Польша.

«Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал он в Telegram.

Ранее глава Чечни уже грозился «забрать Варшаву, Польшу, Румынию».