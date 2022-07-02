ВОЗ: риск появления оспы обезьян в России высок

Риск высок из-за географически широко распространенной вспышке, а также из-за нетипичной клинической картины случаев, сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В России есть высокий риск появления оспы обезьян. Об этом в субботу, 2 июля, россиян предупредил представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передали РИА Новости.

Риск высок из-за географически широко распространенной вспышке, а также из-за нетипичной клинической картины случаев. Вуйнович призвала все страны приложить максимум усилий, чтобы как можно раньше можно было выявить новые случаи заражения и отследить контакты. Так удастся контролировать вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение.

Уточняется, что в настоящий момент оспу обезьян обнаружили в 51 стране мира. Ей заразились более 5,1 тысячи человек.