США выделят Украине новый пакет военной помощи

На этой неделе США выделят Украине новый пакет военной помощи, включающий РСЗО HIMARS и артиллерию. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС .

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что на этой неделе администрация объявит о выделении нового пакета вооружений и военной техники для Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что стране нужно около 50 РСЗО HIMARS, чтобы остановить российские войска.

Резников добавил, что Украине нужно также около 100 пусковых установок HIMARS, дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.