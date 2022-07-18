В Рязани отключат горячую воду на 19 улицах

Воду отключат на две недели.

С 19 июля по 1 августа в Рязани отключат планово отключат горячую воду на 19 улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Горячей воды не будет по адресам: