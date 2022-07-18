В Рязани отключат горячую воду на 19 улицах
Воду отключат на две недели.
С 19 июля по 1 августа в Рязани отключат планово отключат горячую воду на 19 улицах. Об этом
Горячей воды не будет по адресам:
- улица Баженова, дом № 35 (психиатрическая больница), д. 27, д. 29, д. 33;
- улица Полетаева, дома №№ 28 (детская поликлиника № 5), 14 (гимназия № 5), 1/14, 5, 10/10, 11 корпус 1, 12, 13, 13 корпус 1, 15, 19 корпус 1, 19/10, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67;
- улица Гагарина, дома №№ 53 (поликлиника № 6), 71 корпус 2 (детсад № 84), 158 (гимназия № 2), 29, 33, 40, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1 (бассейн «Радиоволна»), 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корпус 1, 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2;
- улица Семашко, дома №№ 3 корпус 10 (госпиталь ВВ), 50 (детсад № 65), 38/40, 48а, 56 (спортивный комплекс «Буревестник»);
- улица Островского, дома №№ 15а (детсад № 12), 4а (детсад № 160), 12, 14, 15, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1;
- улица Старая Дубрава, дома №№ 8 (детсад № 30), 1;
- улица проезд Островского, дома №№ 3 (детсад № 73), 4а, 9;
- улица Дзержинского, дом № 78 (школа № 16);
- улица 1-я Линия, дом № 2;
- улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;
- площадь 50-летия Октября, дом № 2;
- улица Братиславская, дома №№½, 2 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 21, 27, 27а;
- улица Гоголя, дома №№ 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32;
- улица Пушкина, дома №№ 13, 13 корпус 1;
- улица Славянский проспект, дом № 6;
- улица Спортивная, дом № 19 (ЦСК);
- улица Стройкова, дома №№ 49, 51;
- улица Татарская, дома №№ 51/15, 68, 91;
- улица Толстого, дом № 10;
- улица Чернышевского, дома №№ 5, 6а, 7, 7а, 10, 16.