Прощание с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым состоится 19 июля

Легенду советского и российского футбола похоронят на Троекуровском кладбище.

Стала известна дата прощания с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба российского футбольного союза.

Прощание с Георгием Ярцевым состоится в 10.00 19 июля в манеже академии ФК «Спартак» имени Черенкова. Отпевание состоится в 12.00 в Храме Воскресения Христова в Сокольниках.

Легенду советского и российского футбола похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75 году жизни.