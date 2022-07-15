В ДТП на трассе «Рязань-Ряжск» пострадали два человека

На 78 километре трассы «Рязань-Ряжск» столкнулись Lada Granta под управлением 24-летнего жителя Ряжска и Kia Sorento, за рулем которой находился 42-летний водитель.

В ДТП на трассе «Рязань-Ряжск» пострадали два человека. Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 15 июля, в 08:06 в Кораблинском районе. На 78 километре трассы «Рязань-Ряжск» столкнулись Lada Granta под управлением 24-летнего жителя Ряжска и Kia Sorento, за рулем которой находился 42-летний водитель.

В ДТП пострадали водитель и 24-летняя пассажирка Lada. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы сообщили, что в Lada ехала беременная пассажирка.