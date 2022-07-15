РЗН инфо проанализировал возможные последствия крушения Ил-76 в пойме Плетенки

Кроме человеческих жертв и повреждения ЛЭП у аварии могут быть и далеко идущие последствия. О том, какое отношение недавняя катастрофа имеет к жилищному строительству в Рязани, читайте в разделе «Публикации».

Три недели назад впервые в истории областного центра на территории Рязани упал самолет. Военно-транспортный ИЛ-76, который летел из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на Дягилевском аэродроме, рухнул в пойме реки Плетенка.

Из девяти членов экипажа пятеро погибли, а четверо чудом остались в живых. Основной версией катастрофы в Минобороны назвали неисправность двигателя, но расследование только началось и о его результатах, скорее всего станет известно не скоро.

Но кроме человеческих жертв и повреждения ЛЭП, вызвавшего отключение света в 300 рязанских домах, у аварии могут быть и далеко идущие последствия. О том, какое отношение недавняя катастрофа имеет к жилищному строительству в Рязани, читайте в разделе «Публикации».