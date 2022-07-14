В Рыбном пожарные спасли мужчину, потерявшего сознание в колодце

Он отравился производными газами метана.

В Рыбном пожарные спасли мужчину, потерявшего сознание в колодце. Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

Инцидент произошел 9 июля. В рыбновскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение, что в канализационном колодце находится человек без сознания.

Командир расчета № 2 Константин Глазков рассказал, что мужчина лежал на дне колодца, он отравился производными газами метана. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом находились в машине расчет № 1, и, пока помощь ехала, спасатели спустили в колодец кислородные баллоны с приоткрытыми вентилями. Благоаря этому мужчина начал приходить в сознание.

Когда приехал расчет № 1 спасатели подняли рыбновца из колодца и оказали первую помощь. После его госпитализровали в областную клиническую больницу. Пробыв там сутки, он вернулся домой. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Жена пострадавшего рассказала, что они сами уже 20 лет чистят колодец. В этот раз ее муж потерял сознание, когда спустился вниз. На помощь прибежали соседи. Молодой человек пытался помочь мужчине, но сам стал задыхаться и успел вылезти из колодца. Женщина поблагодарила сотрудников МЧС за спасение своего мужа.