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Уголовное дело по взрыву на заводе в Шиловском районе передали в суд
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовного дела по взрыву на заводе в Шиловском районе, в результате которого погибли 17 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По делу руководитель производственного предприятия Сергей Нистраткин, учредитель Александр Егоршин, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следствие установило, что руководство предприятия «Разряд» в Лесном Шиловского района не обеспечило контроль за требованиями промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также процедурой технологического процесса производства взрывчатых веществ. Они игнорировали и не принимали мер для устранения системных нарушений на объекте, о которых им было известно.

22 октября 2021 года нарушения привели к возгоранию в занимаемом предприятием здании, которое повлекло гибель 17 человек.

Ранее уголовное дело по поручению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина передали в главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Уголовное дело направили в суд.