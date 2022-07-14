Дело экс-вице-губернатора Рязанской области Семенова рассмотрят в кассационном суде

Михаила Семенова назначили вице-губернатором Рязанской области в сентябре 2021 года. В октябре его уволили за нарушение служебного контракта, связанного с допуском к гостайне.

Дело экс-вице-губернатора Рязанской области Семенова рассмотрят в кассационном суде. Об этом Михаил Семенов рассказал ИА REGNUM .

Семенова назначили вице-губернатором Рязанской области в сентябре 2021 года. Ранее он работал в администрации президента России. В октябре в СМИ появилась информация, что вице-губернатора задержали за незаконную охоту.

Семенов утверждает, что во время охоты находился дома.

«Позже выяснилось, что животные были убиты охотниками, с которыми я даже не знаком, на законных основаниях в 4 утра, когда я находился дома», — заявил Семенов.

Позже его уволили с должности.

В январе 2022 года экс-вице-губернатор решил оспорить это решение в Рязанском областном суде, а затем в апреле обжаловал его в апелляционном суде в Москве. Суд признал увольнение Семенова законным.

Бывший вице-губернатор обратился в суд с кассационной жалобой. Заседание состоится 10 августа.