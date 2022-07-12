Малков поручил рязанской мэрии приостановить торги землей в поселке Агропром

На возмущение активистов он обратил внимание на заседание правительства во вторник, 12 июля.

Врио губернатора Павел Малков поручил рязанской мэрии приостановить торги землей в поселке Агропром. На возмущение активистов он обратил внимание на заседание правительства во вторник, 12 июля.

Малков сказал, что рязанцы критически отозвались на решение гордумы продать в частные руки лесопарковую зону площадью 17 гектаров. Активисты указывали, что под видом зданий бывшей военной части продают лесной массив.

Врио губернатора поручил пока приостановить торги и разобраться в ситуации, какие постройки находятся на участке и какие деревья растут. Он сказал, что лично посетит Агропром. Также Малков отметил, что данная ситуация некрасива и по отношению к инвестору, «если мы ему продадим участок, а потом строить не разрешим».