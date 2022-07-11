Власти Рязани определились с типом уличного освещения областного центра

Вопрос замены уличных светильников на территории Рязани вызвал нешуточный резонанс. Какой свет выбрать — теплый, нейтральный или холодный — горячо обсуждали чиновники и жители. В соцсетях проводились стихийные опросы, официальный — на платформе обратной связи портала Госуслуг.

Вопрос замены уличных светильников на территории Рязани вызвал нешуточный резонанс. Какой свет выбрать — теплый, нейтральный или холодный — горячо обсуждали чиновники и жители. В соцсетях проводились стихийные опросы, официальный — на платформе обратной связи портала «Госуслуги».

К спорам подключились и общественники, в частности заместитель председателя ВООПИиК Игорь Кочетков. Он отстаивал вариант светильников теплых цветовых температур под натриевую лампу (такие можно увидеть сейчас в Лесопарке), называя при этом попытки властей установить светодиоды лоббированием определенного производителя.

На данный момент уже определен подрядчик по контракту на замену в городе порядка 15 000 светильников на сумму 300 млн рублей. Учла ли дирекция благоустройства Рязани пожелания жителей и градозащитников, какие фонари в итоге появятся на улицах и когда начнется работа — читайте в разделе «Публикации».