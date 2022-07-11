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В Сараях задержали пьяного мопедиста без «прав»
На мужчину составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит арест на срок до 15 суток.

В Сараях задержали пьяного мопедиста без «прав». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В субботу, 9 июля, на дороге «Сапожок-Сараи-Борец-Шацк» оперативники остановили мопедиста. Выяснилось, что 35-летний уроженец Ингушетии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало у мужчины 0,463 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также у мужчины не было права управления мопедом. На него составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит административный арест на 15 суток.