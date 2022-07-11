В Канищеве из-за ветра сломались светофоры

Часть устройств сломалась полностью — на некоторых из них видны повисшие на проводах плафоны.

В Канищеве из-за ветра сломались светофоры. Об этом в понедельник, 11 июля, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

По их словам, в районе был сильный порывистый ветер. Из-за некоторые светофоры перестали работать. Часть устройств сломалась полностью — на некоторых из них видны повисшие на проводах плафоны.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 19.55 движение в районе не затруднено.