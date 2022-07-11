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Рязанское МЧС объявило метеопредупреждение о сильном ветре
В понедельник, 11 июля, местами на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 13-18 метров в секунду.

Рязанское МЧС объявило метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

В понедельник, 11 июля, в ближайшие часы и с сохранением до конца суток В Рязанской области местами ожидается сильный юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 112, 8 (4912) 21-63-04 (единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области).