Рязанское МЧС объявило метеопредупреждение о сильном ветре

В понедельник, 11 июля, местами на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 13-18 метров в секунду.

Рязанское МЧС объявило метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

В понедельник, 11 июля, в ближайшие часы и с сохранением до конца суток В Рязанской области местами ожидается сильный юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.