Вдова погибшего в Рязани летчика Ил-76 рассказала о последнем вечере перед катастрофой

Ирина Петрушина рассказала, что в последний рейс ее муж собирался неохотно.

Вдова погибшего в Рязани летчика Ил-76 рассказала о последнем вечере перед катастрофой. Об этом пишет Telegram-канал «Вести Оренбуржья».

Ирина Петрушина рассказала, что в последний рейс ее муж собирался неохотно.

«Время было уже 12 ночи. В 5 утра ему надо было выходить на работу. Я у него спрашиваю, почему чемодан не собираешь? Он: Ой, что-то рука не поднимается. Это единственное мне запало», — вспоминает Ирина.

Она рассказала, что в феврале семья переехала в новую квартиру. Из-за командировок мужа они толком не отметили новоселье и не успели доделать ремонт.

У мужчины осталось двое детей: пятилетняя Мирослава и девятилетний Ярослав. Дети знают, что папы нет в живых. Мальчик сильно переживает и не отходит от матери: «Эмоции маленького мальчика вырвались на волю только на третий день после похорон отца».

Вдова погибшего летчика рассказала, что ее муж старался, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Он был щедрым романтиком.

Владимир Петрушин участвовал в международных операциях, работал в горячих точках. Одна из его последних благодарностей — от президента: за отличия, проявленные при проведении миротворческой операции на территории Республики Казахстан.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек, трое из членов экипажа погибли сразу, еще один член экипажа и один военнослужащий скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.