В Шиловском районе в храм ударила молния
По словам автора поста, здание сильно пострадало, поврежден иконостас и иконы.
В Шиловском районе в храм ударила молния. Об этом сообщили очевидцы в
В ночь на субботу, 9 июля, в храм Рождества Богородицы в селе Лунино попала молния. По словам автора поста, здание сильно пострадало, поврежден иконостас и иконы.
«Храм старинный, очень красивый, батюшка этого храма очень начитан и компетентен во многих вопросах не только божьих, но и людских», — рассказала рязанка.
Женщина отметила, что храму требуется помощь в восстановлении.
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