В Шиловском районе в храм ударила молния

По словам автора поста, здание сильно пострадало, поврежден иконостас и иконы.

В Шиловском районе в храм ударила молния. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В ночь на субботу, 9 июля, в храм Рождества Богородицы в селе Лунино попала молния. По словам автора поста, здание сильно пострадало, поврежден иконостас и иконы.

«Храм старинный, очень красивый, батюшка этого храма очень начитан и компетентен во многих вопросах не только божьих, но и людских», — рассказала рязанка.

Женщина отметила, что храму требуется помощь в восстановлении.