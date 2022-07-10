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В Сапожковском районе произошло смертельное ДТП
18-летний водитель без «прав» на Toyota Camry, превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В Сапожковском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 10 июля, в 06:00 на 62 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». 18-летний водитель без «прав» на Toyota Camry, превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В ДТП погиб 27-летний пассажир легковушки. Водитель и два пассажира 21 и 25 лет получили травмы, их доставили в больницу.

Проводится проверка.

Позже стало известно, что водитель легковушки умер в больнице.