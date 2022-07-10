Устроивший смертельное ДТП в Сапожковском районе водитель умер в больнице

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их планируется доставить в Рязань на вертолете санавиации.

Устроивший смертельное ДТП в Сапожковском районе водитель умер в больнице. Об этом пишет 7info со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

18-летний молодой человек, который управлял Toyota Camry без «прав», умер в больнице.

Также стало известно, что во время аварии все четверо находившихся в машине вылетели из салона.

На месте аварии погиб 27-летний пассажир легковушки. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их планируется доставить в Рязань на вертолете санавиации.

Напомним, авария произошла утром в воскресенье, 10 июля, на 62 километре трассы «Рязань — Касимов — Нижний Новгород».