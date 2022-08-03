Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Сапожковском районе

Авария, в которой погибли двое, произошла 10 июля на трассе «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Сапожковском районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД .

Авария произошла в воскресенье, 10 июля, примерно в 5:30, на 62 километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

По предварительным данным, 18-летний водитель Toyota Camry не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии погибли водитель и 27-летний пассажир. 25-летний и 24-летний мужчины пострадали. Отмечается, что у водителя не было прав.

Тех, кто что-то знает о случившемся ДТП, просят сообщать по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.