В Рязани в ДТП пострадал трехлетний ребенок

На Народном бульваре Chevrolet Cruze наехал на мачту уличного освещения.

В Рязани в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в пятницу, 1 июля, примерно в 18:00, на Народном бульваре.

По предварительным данным, 33-летняя рязанка на Chevrolet Cruze выезжала с прилегающей территории. Она не справилась с управлением и врезалась в мачту уличного освещения.

Женщина и трехлетний пассажир получили легкие телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.