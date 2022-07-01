В Рязани в ДТП пострадал трехлетний ребенок
На Народном бульваре Chevrolet Cruze наехал на мачту уличного освещения.
В Рязани в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в пятницу, 1 июля, примерно в 18:00, на Народном бульваре.
По предварительным данным, 33-летняя рязанка на Chevrolet Cruze выезжала с прилегающей территории. Она не справилась с управлением и врезалась в мачту уличного освещения.
Женщина и трехлетний пассажир получили легкие телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь.
По факту аварии проводится проверка.