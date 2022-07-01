В Рязани отметили 86-летие с момента основания ГИБДД

Мероприятия прошли в здании управления инспекции в пятницу, 1 июля.

В Рязани отметили 86-летие с момента основания ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции .

Мероприятия прошли в здании управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области в пятницу, 1 июля.

В актовом зале глава регионального УМВД Владимир Алай поздравил личный состав рязанской госавтоинспекции. Он поблагодарил сотрудников за службу. Также генерал-майор вручил ветеранам и отличившимся специалистам награды: благодарственные письма, почетные грамоты, медали и ценные подарки. Начальник регионального УМВД пожелал сотрудникам и руководству управления ГИБДД дальнейших успехов, карьерного и профессионального роста, крепкого здоровья, сил и терпения, и возвращения со службы домой, где каждого из них ждут родные и близкие.

Также коллег поздравил врио начальника управления ГИБДД Владимир Вахтин. В своем выступлении он отметил, что сотрудники госавтоинспекции призваны не только выявлять и пресекать правонарушения и преступления, происходящие на дороге, но и воспитывать взаимную вежливость участников дорожного движения.

С поздравительным словом выступили глава совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Валерий Матвеенко и председатель совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Рязанской области Владимир Конкин.

На плацу перед зданием управления организовали выставку ретро-транспорта. В пятницу, 1 июля, эти автомобили и мотоциклы проехали по центральным улицам Рязани.