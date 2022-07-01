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В Касимове инспекторы ГИБДД предотвратили самоубийство 19-летнего молодого человека
Он хотел спрыгнуть с моста.

В Касимове инспекторы ГИБДД предотвратили самоубийство 19-летнего молодого человека. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил портал «МВД-медиа».

Инцидент случился на автодороге «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе. Старший лейтенант полиции Сергей Тимохин и лейтенант полиции Константин Пытов патрулировали район, как внезапно заметили на мосту человека, сидящего на карнизе. Полицейские предположили, что мужчина хочет спрыгнуть с моста.

Лейтенант Тимохин воспользовался шумом от проезжавшего грузовика и незаметно подобрался к молодому человеку и снял его с парапета.

Молодого человека доставили в межмуниципальный район, а затем вызвали ему скорую. В беседе парень упомянул, что расстался со своей девушкой, которая решила уехать в другой регион. Он напился и решил покончить жизнь самоубийством.

После оказания врачами необходимой помощи полицейские передали молодого человека родственникам.