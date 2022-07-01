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Рязанка попросила финансовой помощи на реабилитацию ее дочери
У ребенка диагностировали ортопедическое заболевание — врожденный артрогрипоз нижних конечностей. Девочка перенесла шесть операций и с детства ходит в гипсах.

Трехлетней рязанке Полине Коньковой требуется финансовая помощь на реабилитацию. С просьбой о помощи в пятницу, 1 июля, к РЗН. инфо обратилась мать девочки Мария Конькова.

У ребенка диагностировали ортопедическое заболевание — врожденный артрогрипоз нижних конечностей. Девочка перенесла шесть операций и с детства ходит в гипсах.

Девочке необходима реабилитация, чтобы научиться ходить. Она обойдется в 121 тысячу рублей, 55 из которых осталось собрать.

Всех неравнодушных просьба перевести средства на карту матери девочки: 2202 2006 5065 7503 (Мария Конькова).

Фото опубликованы с разрешения родителей