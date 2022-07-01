Под Воронежем в ДТП с «КамАЗом» погибли трое человек

Авария произошла в пятницу, 1 июля, на трассе М-4 «Дон».

Под Воронежем в ДТП с «КамАЗом» погибли трое. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария случилась в пятницу, 1 июля, в 17:30, на 603 километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2115» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «КамАЗ» — его перевозили на грузовом эвакуаторе.

В результате погибли водитель легковушки и двое его пассажиров, среди них — несовершеннолетний.

На месте работали сотрудники ГИБДД.