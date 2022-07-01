Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России

Уточняется, что служба поддержки продолжит работу, а все ранее оформленные заказы будут доставлены.

Интернет-магазин Bonprix прекратил работу в России. Информация об этом появилась на сайте маркетплейса.

В сообщении говорится, что магазин прекратил прием новых заказов с 18:00 30 июня. На сайте уточняется, что служба поддержки продолжит работу, а все ранее оформленные заказы будут доставлены.

Bonprix — это немецкая компания, специализирующаяся на дистанционной торговле одеждой, аксессуарами, домашним текстилем и предметами декора. Она была основана в 1986 году.