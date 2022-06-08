В Рязанской области пропал 72-летний Владимир Захаренко
Местонахождение пенсионера неизвестно с 8 июня.
В Рязанской области пропал 72-летний Владимир Захаренко. Об этом сообщил
Местонахождение пенсионера неизвестно со среды, 8 июня.
Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, щетина на лице.
Он был одет в серую рабочую куртку, зеленую майку, синие спортивные штаны с белыми лампасами и черные сланцы.
Тех, кто что-то знает о местоположении Владимира Захаренко, просят сообщать по телефонам: