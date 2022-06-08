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В Рязанской области пропал 72-летний Владимир Захаренко
Местонахождение пенсионера неизвестно с 8 июня.

В Рязанской области пропал 72-летний Владимир Захаренко. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Местонахождение пенсионера неизвестно со среды, 8 июня.

Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, щетина на лице.

Он был одет в серую рабочую куртку, зеленую майку, синие спортивные штаны с белыми лампасами и черные сланцы.

Тех, кто что-то знает о местоположении Владимира Захаренко, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71 (дежурный отряда) или 112 (полиция).