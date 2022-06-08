В Европарламенте призвали присвоить Украине статус кандидата в члены ЕС

По мнению депутатов, это будет знаком солидарности с украинским народом.

В Европарламенте призвали присвоить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом пишет ТАСС .

В среду, 8 июня, на пленарной сессии Европарламента депутаты призвали усилить поддержку Украины и предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза. По их мнению, это будет знаком солидарности с украинским народом.

Также в Европарламенте отметили необходимость поставки на Украину вооружения и оказания финансовой и гуманитарной помощи. Вместе с этим депутаты призывали создать спецтрибунал ООН по расследованию военных преступлений, совершенных на Украине. По итогам голосования нейтральную формулировку заменили требованием расследовать преступления, к которым может быть причастная Россия.

Во всех государствах, которые не поддержали западные резолюции, депутаты Европарламента призвали начать «дипломатическое наступление».

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».