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В Рязани простились с гвардии лейтенантом Артемом Прокоповичем, погибшим на Донбассе
Он был командиром парашютно-десантного взвода 51 гвардейского парашютно-десантного полка.

Во вторник, 7 июня, в Рязани простились с 23-летним гвардии лейтенантом Артемом Прокоповичем, погибшим во время спецоперации на Украине. Он был командиром парашютно-десантного взвода 51 гвардейского парашютно-десантного полка.

Артем Прокопович занимался кикбоксингом. Он был мастером спорта, двукратным обладателем Кубка России, победителем первенства России и бронзовым призером первенства Европы.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.