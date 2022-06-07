В полиции рассказали подробности наезда на девушку с коляской в Рязани

Инцидент произошел во вторник, 7 июня, на улице Халтурина.

В полиции рассказали подробности наезда на девушку с коляской в центре Рязани.

Инцидент произошел на улице Халтурина во вторник, 7 июня.

По предварительным данным, водитель Hyundai на нерегулируемом переходе сбил девушку с коляской.

В результате аварии рязанка получила ушибы и ссадины. Ребенок не пострадал.

Отмечается, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения. В случае подтверждения этого, ему грозит лишение прав и административное наказание.