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В Москве простились с Пьером Нарциссом
На прощание пришли друзья, поклонники артиста.

В Центральной клинической больнице Москвы завершилось прощание с Пьером Нарциссом. Об этом передает РИА Новости.

На прощание пришли друзья, поклонники артиста. Они принесли множество роз. Гроб был накрыт флагом Камеруна.

«Ты принес очень много добра. Ты сделал здесь (в России) большую карьеру… Мы не прощаемся с тобой», — сказала его бывшая жена Валерия Калачева.

На прощание также пришла ведущая шоу «Фабрики звезд» Яна Чурикова, в котором участвовал Нарцисс.

«Сейчас тут находятся объединенные сердца, мы все вместе, вокруг твоей памяти. Ты будешь погребен на земле камерунской. Спасибо, что был с нами», — сказала Чурикова.

Другой участник «Фабрики» Александр Бердников отметил, что Нарцисс создавал веселье на сцене.

«Такого „шоколадного зайца“ у нас уже не будет никогда», — добавил Бердников.

Сразу после церемонии тело певцы отправят в Камерун, где его похоронят.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры.