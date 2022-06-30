В Москве простились с Пьером Нарциссом

На прощание пришли друзья, поклонники артиста.

В Центральной клинической больнице Москвы завершилось прощание с Пьером Нарциссом. Об этом передает РИА Новости .

На прощание пришли друзья, поклонники артиста. Они принесли множество роз. Гроб был накрыт флагом Камеруна.

«Ты принес очень много добра. Ты сделал здесь (в России) большую карьеру… Мы не прощаемся с тобой», — сказала его бывшая жена Валерия Калачева.

На прощание также пришла ведущая шоу «Фабрики звезд» Яна Чурикова, в котором участвовал Нарцисс.

«Сейчас тут находятся объединенные сердца, мы все вместе, вокруг твоей памяти. Ты будешь погребен на земле камерунской. Спасибо, что был с нами», — сказала Чурикова.

Другой участник «Фабрики» Александр Бердников отметил, что Нарцисс создавал веселье на сцене.

«Такого „шоколадного зайца“ у нас уже не будет никогда», — добавил Бердников.

Сразу после церемонии тело певцы отправят в Камерун, где его похоронят.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры.