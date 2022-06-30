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Госдума одобрила закон об ужесточении штрафов за выбрасывание мусора из машин
Сумма штрафов достигает 200 тысяч рублей. Также у нарушителей могут конфисковать транспортное средство.

Госдума одобрила закон об ужесточении штрафов за выбрасывание мусора из машин. Об этом пишет ТАСС.

На заседании в среду, 29 июня, в третьем окончательном чтении Госдума одобрила законопроект, который ужесточает наказание за выброшенный из автотранспорта мусор.

Согласно документу, для граждан штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч рублей, а для юридических лиц от 30 до 50 тысяч.

За повторное нарушение — для граждан — 20-30 тысяч рублей, для должностных лиц — 40-60 тысяч рублей, для юрлиц — 60-100 тысяч рублей. Кроме этого у двух последних категорий могут конфисковать транспортное средство, из которого выбрасывали отходы.

Если мусор выбрасывали из грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, то штрафы составят — для граждан 40-50 тысяч рублей (60-70 тысяч за повторное нарушение), для должностных лиц — 60-80 тысяч рублей (80-100 тысяч за повторное нарушение) и для юридических лиц от 100 до 120 тысяч, а за повторное нарушение — 150-200 тысяч. В этом случае также возможна конфискация транспортного средства у должностных и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Рязанском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили свалку рыбных и мясных отходов.