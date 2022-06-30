В Рязанском районе обнаружили свалку рыбных и мясных отходов

Гниющие остатки рыбы, рыбной и мясной продукции нашли в лесу около деревни Полково.

В Рязанском районе обнаружили свалку рыбных и мясных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В ведомство поступило сообщение о незаконной свалке отходов под Рязанью. Во вторник, 28 июня специалисты Россельхознадзора обнаружили в лесу рядом с деревней Полково гниющие остатки рыбы, рыбной и мясной продукции.

Для сбора и уничтожение отходов, а также дезинфекции территории привлекли специалистов рязанской районной ветстанции.

Виновные лица устанавливаются.