В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе Артемом Обуховым

Молодому человеку был 21 год.

В пятницу, 3 июня, в Староижловском районе простились с рядовым Артемом Обуховым. Он был гранатометчиком 423 гвардейского мотострелкового полка и погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Молодому человеку был 21 год.

Прощание прошло с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители власти, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.