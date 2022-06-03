Кадыров сообщил об ускорении темпов спецоперации на Украине

В четверг, 2 июня, Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром оборы России Сергеем Шойгу.

Кадыров сообщил об ускорении темпов спецоперации на Украине. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

В четверг, 2 июня, Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром оборы России Сергеем Шойгу. Они обсудили вопросы спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, Шойгу определил новые задачи, которые позволят улучшить тактику и повысить эффективность наступательных моментов. В итоге это позволит ускорить темпы спецоперации.

Также Сергей Шойгу передал главе Чечни слова благодарности российским военнослужащим за вклад в борьбу против украинских националистов.

Фото сайт Минобороны