Кадыров сообщил об ускорении темпов спецоперации на Украине
В четверг, 2 июня, Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром оборы России Сергеем Шойгу.
Кадыров сообщил об ускорении темпов спецоперации на Украине. Об этом глава Чечни
В четверг, 2 июня, Рамзан Кадыров встретился в Москве с министром оборы России Сергеем Шойгу. Они обсудили вопросы спецоперации на Украине.
По словам Кадырова, Шойгу определил новые задачи, которые позволят улучшить тактику и повысить эффективность наступательных моментов. В итоге это позволит ускорить темпы спецоперации.
Также Сергей Шойгу передал главе Чечни слова благодарности российским военнослужащим за вклад в борьбу против украинских националистов.
Фото сайт Минобороны