В Рязанской области пропала школьница

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 02 или 102.

В Рязанской области пропала ученица девятого класса Новомичуринской школы № 3. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В понедельник, 28 июня, жительница села Маклаково Пронского района Елена Романова обратилась в полицию. Она сообщила, что 27 июня около 21:00 ее дочь ушла из дома.

Приметы: на вид 17 лет, рост 160-170 см, средней полноты, лицо смуглое, овальное, карие глава, темные волосы до плеч.

Одежда: синие джинсовые шорты, коричневая футболка с гербом, черная кофта «Adidas» и голубые сланцы.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 02 или 102.