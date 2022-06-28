Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем Домой»

В Рязани пройдет выставка бездомных собак и кошек, которые находятся на попечении приютов и волонтеров. Пост об этом во вторник, 28 июня,
Выставка «Пойдем Домой» пройдет в субботу, 2 июля, в 11.00 в рязанском Лесопарке.
Также рязанцам предложили пристроить своих подопечных. Для этого нужно предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию в день мероприятия к 10.30. Для участия в выставке у животного должен быть ветпаспорт с прививками.
Для гостей пройдет благотворительная лотерея с ценными призами, барабанное шоу и будут работать мастера аквагрима, плетения косичек и будут продавать сладкую вату и коктейли.
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