Рязанцев пригласили на выставку бездомных животных «Пойдем Домой»

Она пройдет в рязанском Лесопарке.

В Рязани пройдет выставка бездомных собак и кошек, которые находятся на попечении приютов и волонтеров. Пост об этом во вторник, 28 июня, появился в группе «Выставка — поиск дома для собак и кошек».

Выставка «Пойдем Домой» пройдет в субботу, 2 июля, в 11.00 в рязанском Лесопарке.

Также рязанцам предложили пристроить своих подопечных. Для этого нужно предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию в день мероприятия к 10.30. Для участия в выставке у животного должен быть ветпаспорт с прививками.

Для гостей пройдет благотворительная лотерея с ценными призами, барабанное шоу и будут работать мастера аквагрима, плетения косичек и будут продавать сладкую вату и коктейли.

Подробности по телефону +7 (903) 640-78-88 .

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