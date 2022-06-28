На улице Промышленной «Ниссан» врезался в столб после столкновения с «Рено»

В ДТП пострадала водитель «Ниссан».

.В Рязани на улице Промышленной столкнулись Nissan Note и Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 28 июня, примерно в 18:00 у дома № 26 по улице Промышленной. 66-летняя рязанка на Nissan Note не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с Renault Logan, который двигался в попутном направлении. От удара Nissan по инерции продолжил движение и врезался в столб.

Водитель Nissan получила травмы, с которыми ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

С места ДТП появились фото.